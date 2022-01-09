Билялетдинов: "Локомотив" морально выдохся в первой части сезона

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" морально выдохлись в первой части сезона, команде не хватает игровых ресурсов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников, бронзовый призер чемпионата Европы Динияр Билялетдинов.

"Локомотив" занимает шестое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. В Лиге Европы железнодорожники не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе Е с турецким "Галатасараем", итальянским "Лацио" и французским "Марселем".

"Команда морально выдохлась, ресурсов оказалось недостаточно, - сказал Билялетдинов. - Игроки, которые могли бы взять на себя лидерство, тоже оказались к этому не готовы. В прошлом году у клуба в целом была турбулентность. Конечно, это не могло не сказаться на результате".

"К тому же было использовано много молодых футболистов, которые должны вливаться постепенно, но получилось так, что их кинули в разгар бури. Опыта и сил не хватило. Они дотянули кое-как до зимней паузы, посмотрим, как поработают на сборах", - добавил Билялетдинов.