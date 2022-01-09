Рафаэль Надаль выиграл первый турнир с мая 2021 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль победил американца Максима Кресси в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу испанца.

Надаль провел первый официальный турнир после восстановления от травмы ноги, полученной в августе 2021 года. С 16 по 19 декабря сыграл в выставочном турнире в Абу-Даби, где в полуфинале проиграл британцу Энди Маррею, а в матче за третье место - канадцу Денису Шаповалову. 20 декабря Надаль заразился коронавирусом. Последнюю победу на турнирах ATP испанец одерживал в мае прошлого года в Риме.

Надалю 35 лет. Он занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету 89 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.

Кресси 24 года, он располагается на 112-м месте в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема американец не доходил дальше второго круга.

Турнир в Мельбурне проходил с 4 по 9 января. Призовой фонд соревнований - $521 тыс. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.