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Зимние олимпийские виды спорта

Российская саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Латвии

Победу одержала Маделайн Эгле из Австрии

ТАСС, 9 января. Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

Победу одержала Маделайн Эгле из Австрии, по сумме двух попыток показавшая результат 1 минута 24,192 секунды. Второй стала немка Юлия Таубиц (отставание - 0,18 секунды). Иванова отстала от победительницы на 0,218 секунды. 

Россиянка Виктория Демченко заняла пятое место (+0,366), Екатерина Катникова - девятое (+0,661), Диана Логинова - 12-е (+0,808).

Ивановой 30 лет, на первом этапе Кубка мира в Китае россиянка получила травму ноги, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. К тренировкам она приступила в конце декабря. Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете. На ее счету одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, также российская саночница является восьмикратной чемпионкой Европы.

Этап Кубка мира в Сигулде завершится 9 января.

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