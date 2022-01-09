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Ралли "Дакар"

Россиянин Карякин попал в аварию на седьмом этапе ралли "Дакар"

Багги гонщика столкнулся с другим автомобилем

ТАСС, 9 января. Экипаж россиянина Сергея Карякина, выступающего в зачете багги класса Т4, попал в аварию на спецучастке седьмого этапа ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба команды Карякина Snag Racing.

"Экипаж попал в столкновение на спецучастке, с парнями все в порядке, - говорится в сообщении. - Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, все информация будет позже. Для команды сейчас очень ответственный момент, как только будет ясность происходящего - все сообщим".

Дистанция спецучастка седьмого этапа в Эр-Рияде составляет 402 км.

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