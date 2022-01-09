Сборная Канады впервые стала победителем Кубка ATP

ТАСС, 9 января. Канадец Феликс Оже-Альяссим победил испанца Роберто Баутиста-Агута во второй игре финального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходили в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Оже-Альяссимы. В первой игре представитель Канады Денис Шаповалов в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:4, 6:3). Канадская команда одержала победу в противостоянии со счетом 2-0 и впервые выиграла Кубка ATP. Лучшим достижением канадских теннисистов в Кубке Дэвиса является выход в финал в 2019 году.

Российская сборная, в составе которой выступали Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Евгений Карловский и Александр Шевченко, завершила выступление на турнире на стадии полуфинала, проиграв канадцам (1-2).

Оже-Альяссиму 21 год, он располагается на 11-й строчке в рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Шаповалову 22 года, он занимает 14-е место в мировом рейтинге. Лучшим его достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Кубок ATP проводился в третий раз в истории, ранее на нем победу одерживали сербы (2020) и россияне (2021).