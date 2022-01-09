Карякин досрочно завершил выступление в ралли "Дакар" после аварии

ТАСС, 9 января. Экипаж Сергея Карякина, выступающего в зачете багги класса Т4, завершил выступление на ралли-марафоне "Дакар" после лобового столкновения с другим экипажем на седьмом этапе. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил штурман Карякина Антон Власюк.

"Тяжело об этом говорить, но "Дакар" для нас закончен, - сказал Власюк. - Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов, многие экипажи заблудились. Итогом этого стало, что один из экипажей ехал в лоб другим участникам, выскочил из-за горы, и мы столкнулись с ним. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана итальянского экипажа, кажется, сломан позвоночник, сейчас ему вызвали медицинский вертолет для эвакуации".

После шести этапов экипаж Карякина и Власюка занимал восьмое место в общем зачете.