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Ралли "Дакар"

Карякин досрочно завершил выступление в ралли "Дакар" после аварии

После шести этапов россиянин занимал восьмое место в общем зачете

ТАСС, 9 января. Экипаж Сергея Карякина, выступающего в зачете багги класса Т4, завершил выступление на ралли-марафоне "Дакар" после лобового столкновения с другим экипажем на седьмом этапе. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил штурман Карякина Антон Власюк.

"Тяжело об этом говорить, но "Дакар" для нас закончен, - сказал Власюк. - Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов, многие экипажи заблудились. Итогом этого стало, что один из экипажей ехал в лоб другим участникам, выскочил из-за горы, и мы столкнулись с ним. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана итальянского экипажа, кажется, сломан позвоночник, сейчас ему вызвали медицинский вертолет для эвакуации".

После шести этапов экипаж Карякина и Власюка занимал восьмое место в общем зачете.

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