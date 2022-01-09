Жулин не сомневается, что фигуристка Валиева окажется на пьедестале на чемпионате Европы

ТАСС, 9 января. Российская фигуристка Камила Валиева несомненно окажется на пьедестале на чемпионате Европы в Таллине. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал серебряный призер Олимпийских игр 1994 года в танцах на льду Александр Жулин.

25 декабря Валиева стала победительницей чемпионата России. Фигуристка является подопечной Этери Тутберидзе.

"Кто для меня является фавориткой? Мне нравится Валиева. Однозначно увидим ее на пьедестале", - сказал Жулин.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок и победительницей финала юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине.