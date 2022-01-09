Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 9 января. Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

Первое место занял француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 36 минут 48,3 секунды при двух промахах на четырех огневых рубежах. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание - 9,9 секунд; один промах), третье - норвежец Тарьей Бё (+15,6; 3). Логинов, стартовавший первым и удерживавший эту позицию до последнего огневого рубежа, отстал от победителя на 18,5 секунды, совершив четыре промаха, три из которых на четвертой стрельбе.

Россиянин Антон Бабиков стал десятым (+1.19,1; 4), Даниил Серохвостов - 11-м (+1.20; 5), Максим Цветков - 12-м (+1.20,7; 1), Карим Халили - 20-м (+1.52,1; 1), Александр Поварницын - 36-м (+3.20; 3).

Логинову 29 лет, он является чемпионом мира и четырехкратным победителем первенства Европы. 29-летний Фийон-Майе - двукратный чемпион мира, на его счету также четыре серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.