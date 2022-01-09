Биатлонисту Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов, тест которого показал положительный результат на коронавирус, сможет покинуть Германию до окончания карантина. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Тест Латыпова показал положительный результат в четверг перед пятым этапом Кубка мира в Оберхофе. После этого россиянин был отправлен на карантин, срок которого рассчитан до 19 января.

"Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трех членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране, - кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина - это может произойти уже в понедельник", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования. В то же время, существует вариант, при котором он останется в Оберхофе до окончания соревнований, если ему будет разрешено полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм. СБР примет окончательное решение вместе с германской стороной 10 января.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье.