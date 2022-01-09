Чепиков: видно, как российские биатлонисты постепенно набирают форму перед Олимпиадой

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последние гонки этапов Кубка мира показывают, что российские биатлонисты набирают форму перед Олимпийскими играми в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Александр Логинов, стартовавший первым после победы в спринте и удерживавший эту позицию до последнего огневого рубежа, отстал от победителя француза Кентена Фийон-Мае на 18,5 секунды, допустив четыре промаха, три из которых - на четвертой стрельбе. Логинов занял пятое место.

"Гонка получилась эмоциональной, интересной, красивой, и спасибо всем ребятам, давно не было троих человек в топ-15. Александр очень функционально хорошо себя чувствовал, и лыжи хорошо работали, - сказал Чепиков. - Я так понял, что на последних двух выстрелах был порывистый ветер, и он должен был выбрать: переждать или идти ва-банк. Александр выбрал второй вариант в надежде пройти быстро штрафные круги".

"Как бы то ни было, команда боеспособная, с каждым этапом Кубка мира ребята набирают форму. Стало больше скоростной работы за счет большого количества стартов на Кубке мира, подготовительный сезон был пройден на высоком уровне. Например, если у шведов сейчас идет спад, то наши с каждым этапом прибавляют, что важно в преддверии Олимпийских игр. И важно не ошибиться и не перебрать именно непосредственно в подготовке к Олимпиаде", - добавил он.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.