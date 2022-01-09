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Футбол в России

Два футболиста "Ахмата" заразились коронавирусом

Положительными оказались результаты тестов Зорана Нижича и Сенина Себаи
Зоран Нижич ("Ахмат") Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Зоран Нижич ("Ахмат")
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Хорватский защитник Зоран Нижич и ивуарийский нападающий Сенин Себаи, выступающие за грозненский футбольный клуб "Ахмат", заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Перед вылетом на сборы каждый на своей родине сдавал тест. У двоих [тест] показал положительный результат, но симптомов нет. Будут на днях сдавать новые тесты. Подъедут на сборы при отрицательном результате", - говорится в сообщении.

Нижич в текущем сезоне провел за "Ахмат" 16 матчей, не отметившись результативными действиями. На счету Себаи два гола и три голевые передачи в 17 матчах.

"Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 27 очков в 18 матчах. Ближайший матч грозненский клуб проведет дома 27 февраля против "Уфы" в рамках 19-го тура первенства страны.

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