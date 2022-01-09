Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на чемпионате Европы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 2 минуты 54,128 секунды. Второй стала команда Норвегии (отставание - 4,41 секунды). Россиянки в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой отстали от победительниц на 5,19 секунды.

25-летняя Голубева является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также победительницей и серебряным призером чемпионатов Европы. Ворониной 27 лет, на ее счету бронза Олимпийских игр, золотая, серебряная и восемь бронзовых наград чемпионатов мира на отдельных дистанциях, а также три серебряные и бронзовая медаль чемпионатов Европы. На счету 31-летней Лаленковой две серебряные медали европейских первенств, серебро и три бронзы чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Чемпионат Европы завершится 9 января.