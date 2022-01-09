Норвежка Рёйселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 9 января. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн заняла первое место в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в германском Оберхофе.

Норвежка преодолела дистанцию за 33 минуты 18,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 33,4 секунды, два промаха), третьей - белоруска Динара Алимбекова (+42,7; 2).

Этап Кубка мира в Оберхофе проходил с 7 по 9 января. Следующий этап пройдет в германском Рупольдинге с 12 по 16 января.