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Биатлон

Норвежка Рёйселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, третье - белоруска Динара Алимбекова
Марте Рёйселанн EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Марте Рёйселанн
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 9 января. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн заняла первое место в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в германском Оберхофе.

Норвежка преодолела дистанцию за 33 минуты 18,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 33,4 секунды, два промаха), третьей - белоруска Динара Алимбекова (+42,7; 2).

Этап Кубка мира в Оберхофе проходил с 7 по 9 января. Следующий этап пройдет в германском Рупольдинге с 12 по 16 января.

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