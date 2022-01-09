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Ралли "Дакар"

Пилот "Камаз-мастер" Антон Шибалов назвал сложным по навигации седьмой этап "Дакара"

Ралли завершится 14 января
Антон Шибалов ("Камаз-мастер") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Антон Шибалов ("Камаз-мастер")
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 января. Представитель российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов считает сложным по навигации седьмой этап ралли-марафона "Дакар". Комментарий Шибалова приводит пресс-служба команды.

Экипаж Шибалова одержал победу на седьмом этапе "Дакара" в зачете грузовиков. Второе место занял экипаж россиянина Эдуарда Николаева ("Камаз-мастер"), третье - экипаж нидерландского гонщика Мартина ван ден Бринка ("Ивеко").

"Очень сложно в плане навигации, очень много коротких привязок. Никто не проехал чисто, мы справились с навигацией получше. Рабочий и очень сложный этап", - сказал Шибалов.

Следующий этап пройдет 10 января. Дистанция спецучастка составит 395 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

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