Пилот "Камаз-мастер" Антон Шибалов назвал сложным по навигации седьмой этап "Дакара"

ТАСС, 9 января. Представитель российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов считает сложным по навигации седьмой этап ралли-марафона "Дакар". Комментарий Шибалова приводит пресс-служба команды.

Экипаж Шибалова одержал победу на седьмом этапе "Дакара" в зачете грузовиков. Второе место занял экипаж россиянина Эдуарда Николаева ("Камаз-мастер"), третье - экипаж нидерландского гонщика Мартина ван ден Бринка ("Ивеко").

"Очень сложно в плане навигации, очень много коротких привязок. Никто не проехал чисто, мы справились с навигацией получше. Рабочий и очень сложный этап", - сказал Шибалов.

Следующий этап пройдет 10 января. Дистанция спецучастка составит 395 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.