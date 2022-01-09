Качанова стала третьей в гонке на 1 000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту

ТАСС, 9 января. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место на дистанции 1 000 м на чемпионате Европы. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Победу одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам, показавшая результат 1 минута 13,602 секунды. Второй стала ее соотечественница Фемке Кок (отставание - 1,19 секунды), Качанова отстала от победительницы на 1,34 секунды.

Россиянка Ангелина Голикова показала четвертый результат (+1,94), Елизавета Голубева - 5-й (+1,94).

Качановой 24 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, а также победительницей и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы завершится 9 января.