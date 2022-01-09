Умер десятикратный призер Паралимпийских игр Ирек Маннанов

ТАСС, 9 января. Десятикратный призер Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках спорта слепых Ирек Маннанов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Башкортостан.

"Тяжелая утрата для башкирского спорта. 8 января 2022 года перестало биться сердце заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Паралимпийских игр [в Нагано] Ирека Нагимовича Маннанова", - говорится в сообщении.

На Паралимпийских играх в Нагано Маннанов в 1998 году стал двукратным чемпионом и двукратным серебряным призером в лыжных гонках. На Играх в Солт-Лейк-Сити в США в 2002 году завоевал серебряные медали в гонках свободным и классическим стилем, а также золото в эстафете. В 2006 году на Паралимпиаде в Турине Маннанов в составе сборной России по лыжным гонкам завоевал серебро в эстафете, а также выиграл золото и серебро в биатлоне.

Маннанов является десятикратным чемпионом России по лыжным гонкам, двукратным победителем и четырехкратным серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5 000 и 10 000 метров. В 1998 году признан выдающимся спортсменом Республики Башкортостан.