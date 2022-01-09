"Барыс" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

ТАСС, 9 января. Казахстанский "Барыс" победил в овертайме магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Никита Коростелев (13-я минута), Брендэн Лайпсик (36) и Линус Хультстрём (48). У победителей отличились Алихан Асетов (1), Якоб Лилья (29), Антон Сагадеев (37) и Линден Вей (64).

В среду "Барыс" принимал "Металлург" (3:2) на домашней арене, матч прошел без зрителей из-за указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в Нур-Султане чрезвычайного положения. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. После игры самолет с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа. Хоккеисты "Барыса" на гостевой матч с казахстанской командой сумели прибыть без проблем, как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.