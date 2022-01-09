Мать биатлонистки Резцовой назвала трагедией стрельбу дочери в пасьюте на этапе Кубка мира

ТАСС, 9 января. Шесть промахов российской биатлонистки Кристины Резцовой, допущенные в гонке преследования на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в германском Оберхофе, являются непростительными накануне Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону, мать Кристины Резцовой Анфиса Резцова.

В воскресенье Кристина Резцова заняла 14-е место в гонке преследования. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанн.

"Для меня такая стрельба - трагедия, - сказала мать биатлонистки. - Но ходом она молодец, не дрогнула. Думала, что после трех промахов на третьей стойке Кристина соберется, для меня это большой вопрос. Это чисто психологический момент, она очень хотела попасть".

"Шесть промахов - непозволительно! Я бы вышла и так же настреляла. Ей это непростительно, тем более накануне Олимпиады. Она сейчас прикинет, почему у нее такая стойка, мне больно за нее, но все равно ходом собралась, молодец", - заключила Резцова-старшая.

Следующий этап Кубка мира состоится в германском Рупольдинге 12-16 января. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.