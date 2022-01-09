Хованцев заявил, что не видит прогресса у биатлонисток Казакевич и Мироновой

ТАСС, 9 января. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не видит прогресса у Ирины Казакевич и Светланы Мироновой. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье в гонке преследования на этапе Кубка мира в германском Оберхофе Казакевич заняла 21-е место, Миронова - 27-е. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, занявшая 11-е место, Кристина Резцова стала 14-й.

"Сегодня были не совсем хорошие условия для гонки: переменный ветер, временами кого-то поддувало. Возможно, что Резцова не сориентировалась с ветром, не смогла сделать на него поправку, отсюда и такая стрельба (Резцова допустила шесть промахов на четырех огневых рубежах - прим. ТАСС). Мы постоянно хотим от нее очень высоких результатов, но у человека есть право на ошибку, трагедии в этом никакой нет, надо идти дальше и выступать", - сказал Хованцев.

Также бывший главный тренер сборной России отметил, что не видит прогресса у Казакевич и Мироновой. "Васнецова сегодня хорошо отработала, совершила восхождение вверх. Не вижу прогресса у Казакевич и Мироновой, но еще есть время для того, чтобы надеяться на результат на Олимпиаде", - добавил Хованцев.

Следующий этап пройдет в германском Рупольдинге с 12 по 16 января. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.