Голубева стала третьей в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту

ТАСС, 9 января. Российская конькобежка Елизавета Голубева заняла третье место в масс-старте на чемпионате Европы. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Победу одержала представительница Нидерландов Ирене Схаутен, набравшая 60 очков. Второй стала ее соотечественница Марейке Груневауд (42), Голубева набрала 20 очков. Россиянка Елена Сохрякова показала седьмой результат (5).

25-летняя Голубева является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также победительницей, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы - ранее в воскресенье она вместе с Натальей Ворониной и Евгенией Лаленковой стала третьей в командной гонке. Схаутен 29 лет, она становилась бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане, четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Золотая медаль стала третьей для нидерландки на текущем турнире, также она становилась победительницей в масс-старте на чемпионате Европы в 2020 году.

По итогам соревнований сборная России завоевала одну серебряную и четыре бронзовые награды. Российские спортсмены из-за нескольких положительных результатов тестов пробыли на карантине две недели и были вынуждены пропустить первый день соревнований.