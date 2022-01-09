Конькобежец Захаров завоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы в Херенвене

ТАСС, 9 января. Россиянин Руслан Захаров занял третье место в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходили в нидерландском Херенвене.

Победителем стал представитель Бельгии Барт Свингс, он набрал 61 очко. Второе место занял швейцарец Ливио Венгер (40). Захаров набрал 20 очков.

Захарову 34 года, на его счету две бронзы чемпионатов мира в командной гонке (2020, 2021) и бронза чемпионата Европы в масс-старте (2018). До 2017 года спортсмен выступал в шорт-треке, он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, также имеет три золотые медали европейских первенств.

По итогам соревнований сборная России завоевала одну серебряную и пять бронзовых наград. Российские спортсмены из-за нескольких положительных результатов тестов пробыли на карантине две недели и были вынуждены пропустить первый день соревнований.