Коган сообщил о сроках восстановления фигуриста Коляды, пропускающего чемпионат Европы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Срок восстановления российского фигуриста Михаила Коляды от травмы составит от одной до двух недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В воскресенье стало известно, что Коляда из-за травмы не сможет принять участие в чемпионате Европы, его заменит Андрей Мозалев.

"Надеемся, что пропустит он немного - от недели до двух. Желаем ему скорейшего восстановления. Думаю, опасений по участию в Олимпиаде нет", - сказал Коган.

Коляде 26 лет, он тренируется в группе Алексея Мишина. Фигурист является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В текущем сезоне он также стал вторым на этапах серии Гран-при в России и Италии.

Чемпионат Европы в Таллине пройдет 10-16 января.