"Нефтехимик" победил московское "Динамо" в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:3 обыграл московское "Динамо" после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 830 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Станислав Галиев (34-я и 38-я минуты) и Эрик О'Делл (42). У "Нефтехимика" отличились Руслан Петрищев (4), Андрей Чивилев (22), Павел Порядин (52). Победный буллит реализовал Эдуард Гиматов.

Хоккеист "Динамо" Станислав Галиев не доиграл встречу после полученного в третьем периоде удара в голову. Ранее он был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, но не принял участие в домашнем этапе Евротура из-за травмы.

"Нефтехимик" с 50 очками в 48 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. "Динамо" с 64 очками после 47 игр идет вторым в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче бело-голубые 11 января примут хельсинский "Йокерит", "Нефтехимик" днем позже на своей площадке сыграет с челябинским "Трактором".