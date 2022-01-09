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НХЛ

НХЛ перенесла два матча регулярного чемпионата из-за коронавируса

В срок не состоятся встречи "Эдмонтон" - "Оттава" и "Нью-Джерси" - "Тампа"
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 9 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На 15 января будет перенесена встреча "Эдмонтон" - "Оттава", изначально запланированная на 11 января. В тот же день должен был пройти матч "Нью-Джерси" - "Тампа", новую дату встречи лига объявит позднее. Причиной переноса послужили новые случаи заражения в составе "Нью-Джерси" и "Эдмонтона".

"Нью-Джерси" с 33 очками в 36 матчах идет седьмым в таблице Столичного дивизиона. "Эдмонтон" располагается на шестой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона, набрав в 34 встречах 38 очков.

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