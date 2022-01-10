"Голден Стэйт" победил "Кливленд" в матче НБА. Клэй Томпсон провел первую игру за 2,5 года

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 28 очков. В составе гостей больше всех очков на счету форварда Ламара Стивенса (17).

Атакующий защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон набрал 17 очков. Баскетболист провел первый матч с 14 июня 2019 года, когда он порвал крестообразные связки колена в шестом матче финальной серии с "Торонто". Перед стартом сезона-2020/21 у защитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Томпсон на протяжении всей карьеры представляет "Голден Стэйт", он трижды стал чемпионом НБА, пять раз принимал участие в Матче всех звезд, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года.

"Голден Стэйт" вышел на первое место в Западной конференции с 30 победам в 39 матчах, опередив по дополнительным показателям "Финикс". "Кливленд" идет шестым на Востоке с 22 победами в 40 матчах. В следующей игре "Голден Стэйт" встретится в гостях с "Мемфисом" 12 января, "Кливленд" днем ранее проведет выездную встречу с "Сакраменто".