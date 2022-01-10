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НХЛ

"Детройт" проиграл "Анахайму" по буллитам в НХЛ. Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3
Владислав Наместников ("Детройт") AP Photo/Duane Burleson
Описание
Владислав Наместников ("Детройт")
© AP Photo/Duane Burleson

ТАСС, 10 января. "Анахайм" обыграл "Детройт" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Тревор Зеграс (7-я минута), Трой Терри (39) и Макс Комтуа (43). Победный буллит реализовал Рикард Ракелль. У гостей отличились Филип Гронек (21), Тайлер Бертуцци (36) и российский нападающий Владислав Наместников (48). Он забросил десятую шайбу в сезоне, также на его счету восемь передач в 36 матчах.

"Анахайм" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 38 матчах. "Детройт" идет пятым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 36 играх. В следующем матче "Анахайм" примет "Питтсбург" 12 января, "Детройт" в этот же день сыграет на выезде с "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" дома обыграл "Даллас" со счетом 2:1, забросив две шайбы на последней минуте третьего периода. Нападающие "Сент-Луиса" Иван Барбашев, Павел Бучневич и Клим Костин, форварды "Далласа" Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

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