"Детройт" проиграл "Анахайму" по буллитам в НХЛ. Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 10 января. "Анахайм" обыграл "Детройт" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе хозяев шайбы забросили Тревор Зеграс (7-я минута), Трой Терри (39) и Макс Комтуа (43). Победный буллит реализовал Рикард Ракелль. У гостей отличились Филип Гронек (21), Тайлер Бертуцци (36) и российский нападающий Владислав Наместников (48). Он забросил десятую шайбу в сезоне, также на его счету восемь передач в 36 матчах.

"Анахайм" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 38 матчах. "Детройт" идет пятым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 36 играх. В следующем матче "Анахайм" примет "Питтсбург" 12 января, "Детройт" в этот же день сыграет на выезде с "Сан-Хосе".