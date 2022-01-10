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Ралли "Дакар"

Попавшие в аварию на "Дакаре" гонщик Карякин и его штурман Власюк чувствуют себя хорошо

В воскресенье багги Карякина столкнулся с машиной итальянца Марко Каррары

ТАСС, 10 декабря. Гонщик Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк, выступающие на "Дакаре" в зачете багги класса Т4 и попавшие в аварию на седьмом этапе ралли-марафона, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба команды Карякина Snag Racing.

В воскресенье багги Карякина столкнулся с багги итальянского гонщика Марко Каррары по ходу седьмого этапа ралли-марафона.

"Сейчас дирекция осматривает машину и принимает решение на право участия машины в гонке. Сергей и Антон чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у машины целый защитный каркас, но сильные повреждения передней рамы. Для ремонта машину необходимо доставить в новый лагерь, для этого нужно проехать более 700 км.

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.

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