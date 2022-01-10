Нифонтова заявила, что надеется вернуться на ралли "Дакар" в следующем году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская гонщица Анастасия Нифонтова делает все, чтобы найти спонсоров для возвращения на ралли-марафон "Дакар". Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Планирую возвращаться в "Дакар", я пересела только что на багги категории Т3, сейчас там едут мои знакомые Павел Лебедев и Кирилл Шубин, которые до определенного момента боролись за подиум, - сказала Нифонтова. - Понимаю, что при определенном навыке и умении могу ехать на "Дакар" не статистом, а местами навязывать борьбу. Сейчас стараюсь сделать все, чтобы найти спонсоров, партнеров, потому что это недешевое удовольствие. Будем делать все возможное, чтобы вернуться в следующем году, но поиск спонсоров - это сложный процесс".

Нифонтовой 43 года, она является первой россиянкой, принявшей участие в "Дакаре" в зачете мотоциклов. В 2017 году она заняла общее 75-е место и второе среди женщин на ралли-марафоне. В 2019 году Нифонтова заняла 73-е место в общем зачете, выступая в категории Original by Motul, в которой участники обходятся без технической поддержки. Она стала первой женщиной, добравшейся до финиша в этой категории.