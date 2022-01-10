Бой за титул чемпиона UFC Ян - Стерлинг могут перенести на апрель

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом могут перенести на апрель. Об этом заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов, комментарий которого ТАСС предоставила команда "Архангел Михаил".

Изначально бой планировали провести 5 марта.

"Официально бой Петра Яна на апрель не перенесен, - сказал Абдрахманов. - Такой вариант возможен, он обсуждается".

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах.