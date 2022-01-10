Сборные РФ должны входить в тройку лучших общего зачета на юношеских Олимпиадах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские сборные должны входить в тройку лучших неофициальных медальных зачетов на каждых юношеских Олимпийских играх в период до 2030 года. Об этом говорится в концепции развития детско-юношеского спорта в стране, подготовленной правительством России, документ оказался в распоряжении ТАСС.

Реализация концепции будет проходить в два этапа: первый пройдет с 2022 по 2024 год, второй - с 2025 по 2030 год.

К 2030 году на территории всех субъектов России планируется провести первенства страны среди юношей и девушек по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Концепция предусматривает увеличение по сравнению с 2020 годом численности тренеров, работающих в системе детско-юношеского спорта, не менее чем в три раза к 2030 году.

К тому же году доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 90%. Долю детей, принимающих участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" каждый год, планируется также увеличить до 90%.