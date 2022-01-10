Тренер Гончаренко рассказал о причинах ухода из "Краснодара"

ТАСС, 10 января. Бывший главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, что руководство футбольного клуба и он шли разными путями. Об этом специалист написал в своем аккаунте в Instagram.

5 января "Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера команды.

"К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга слушать, - написал Гончаренко. - Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов. У меня был отличный контакт с командой".

Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года. По итогам прошлого сезона чемпионата России "Краснодар" занял 10-е место. В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) команда занимает пятую строчку с 29 очками после 18 игр.

Гончаренко 44 года, с 2016 по 2021 год он возглавлял московский ЦСКА, под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России (2018), дважды занимали второе место в чемпионатах страны (в сезонах-2016/17 и 2017/18). С 2007 по 2013 год Гончаренко возглавлял белорусский БАТЭ, с которым шесть раз становился чемпионом страны. Также в РПЛ он занимал должность главного тренера "Уфы", екатеринбургского "Урала" и краснодарской "Кубани".