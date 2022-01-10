Кожевников: решения КХЛ в отношении команд с зараженными игроками должны быть одинаковыми

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нужно выработать систему, при которой все команды, имеющие случаи заражения коронавирусом, будут играть в одинаковых условиях. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

С начала года лига отменила 13 матчей. Случаи массового заражения были выявлены в четырех клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте" и рижском "Динамо". Ранее в понедельник КХЛ объявила о продолжении матчей между клубами, в которых эпидемиологическая ситуация стабильна.

"Это решение принимал не один человек. Надо выработать такую систему, чтобы все в одинаковом ракурсе играли, - сейчас кому-то разрешают играть, кому-то нет. Если решили продолжать, то надо продолжать, играть молодежными или уменьшенными составами, в три звена. Почему-то одним отменяют игры, другим не отменяют - это уже не чемпионат тогда", - сказал Кожевников.