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КХЛ

Шесть хоккеистов "Торпедо" заразились коронавирусом

Запланированный на 11 января матч против "Барыса" состоится в срок, если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации
Хоккеисты "Торпедо" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Торпедо"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 января. Тесты на коронавирус шести игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Имена заразившихся спортсменов не сообщаются. Отмечается, что ближайший матч против казахстанского "Барыса", запланированный на 11 января, состоится, если эпидемиологическая ситуация в клубах не ухудшится. Также в сообщении сказано, что к тренировкам основной команды подключились хоккеисты молодежной команды "Чайка".

"Торпедо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах.

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