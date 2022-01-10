Шесть хоккеистов "Торпедо" заразились коронавирусом

ТАСС, 10 января. Тесты на коронавирус шести игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Имена заразившихся спортсменов не сообщаются. Отмечается, что ближайший матч против казахстанского "Барыса", запланированный на 11 января, состоится, если эпидемиологическая ситуация в клубах не ухудшится. Также в сообщении сказано, что к тренировкам основной команды подключились хоккеисты молодежной команды "Чайка".

"Торпедо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах.