Сотников прокомментировал победу своего экипажа на восьмом этапе ралли "Дакар"

ТАСС, 10 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" сработал без ошибок, что помогло одержать победу в зачете грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар". Комментарий Сотникова приводит пресс-служба команды.

Дистанция спецучастка составила 395 км. Экипаж Сотникова преодолел расстояние за 3 часа 56 минут 42 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (отставание - 3 минуты 11 секунд). Третьим и четвертым финишировали также экипажи "Камаз-мастер" - Эдуарда Николаева (+6.11) и Антона Шибалова (+8.58) соответственно.

"Первая половина, я думаю, была очень тяжелой для всех, дюны пошли нестандартные, очень тяжелые, очень сыпучие и высокие, с необычным рельефом, - сказал Сотников. - Не везде удавалось заехать прямо "в лоб", где-то объезжали, видели, что есть проблема. Но, в принципе, так всех и обошли. Когда приехали на нейтрализацию, там стояло только четыре "Камаза", и больше никого не было из грузовиков".

"Дальше уже пошла быстрая дорога, немного дюн, и концовка очень быстрая, мне очень понравилось, были красивые пейзажи, с каньонами. Хорошо ехали, поймали свой ритм, и итогом очень довольны. Сегодня сработали классно, ошибок не было, хорошо и дюны проехали, и вторую часть", - добавил россиянин.

Сотников возглавляет общий зачет ралли с результатом 30 часов 2 минуты 36 секунд, вторым идет Николаев (+11.25), третьим - экипаж Шибалова (+40.23).

Следующий этап пройдет 11 января. Дистанция спецучастка составит 287 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.