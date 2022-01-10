Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду

ТАСС, 10 января. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вошли в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийский игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской федерации лыжных видов спорта.

В состав мужской команды вошли восемь спортсменов - Клебо, двукратный олимпийский чемпион Симен Крюгер, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, бронзовый призер Олимпиады Ханс Холунн, трехкратный чемпион мира Шур Рёте, чемпион мира Эрик Валнес, бронзовый призер чемпионата мира Ховар Тёугбёль, призер этапов Кубка мира Пол Голберг.

В женских соревнованиях сборную Норвегии представят Йохауг, олимпийская чемпионка Майкен Фалла, бронзовый призер Олимпийских игр Хейди Венг, чемпионки мира Тириль Венг и Хелена Фоссесхолм, чемпионки мира среди юниорок Лотта Венг и Матильда Мирвольд, а также Анне Калва.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.