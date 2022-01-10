Сборная Гвинеи обыграла футболистов из Малави в матче Кубка африканских наций

ТАСС, 10 января. Сборная Гвинеи по футболу победила команду Малави со счетом 1:0 в матче группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

В составе победителей мяч забил Иссиага Силла на 35-й минуте.

Сборные Гвинеи и Малави играют в группе В, где их соперниками являются команды Сенегала и Зимбабве. Ранее в понедельник сенегальцы со счетом 1:0 обыграли футболистов из Зимбабве, единственный гол забил нападающий Садио Мане (90+7, с пенальти).

Во втором туре команда Гвинеи сыграет с сенегальцами, сборная Малави - с командой Зимбабве. Обе встречи пройдут 14 января.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.