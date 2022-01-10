"Ривер Плейт" объявил о возвращении чемпиона России по футболу Маммана

ТАСС, 10 января. Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана стал игроком аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не разглашаются. Ранее "Зенит" и Маммана расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Мамана выступал за "Зенит" с 2017 года, проведя за клуб 41 матч. За это время защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2014 по 2016 год защитник уже выступал за основную команду "Ривер Плейт". Также Маммана защищал цвета французского "Лиона" и российского "Сочи".