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Мировой футбол

"Ривер Плейт" объявил о возвращении чемпиона России по футболу Маммана

Ранее игрок расторг контракт с петербургским "Зенитом"
Защитник "Ривер Плейта" Эмануэль Маммана EPA/DAVID FERNANDEZ
Описание
Защитник "Ривер Плейта" Эмануэль Маммана
© EPA/DAVID FERNANDEZ

ТАСС, 10 января. Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана стал игроком аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не разглашаются. Ранее "Зенит" и Маммана расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Мамана выступал за "Зенит" с 2017 года, проведя за клуб 41 матч. За это время защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2014 по 2016 год защитник уже выступал за основную команду "Ривер Плейт". Также Маммана защищал цвета французского "Лиона" и российского "Сочи".

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