Назван состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаду

ТАСС, 10 января. Тренерский штаб сборной Норвегии определил окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает норвежский телеканал VG со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

В состав мужской команды вошли шесть спортсменов - олимийские чемпионы Йоханнес и Тарьей Бё, четырехкратный чемпион мира Стурла Легрейд, трехкратный чемпион мира Ветле Шостад Кристиансен, призер этапов Кубка мира Сиверт Баккен и Филип Андерсен.

В женских соревнованиях сборную Норвегии представят олимпийская чемпионка Тириль Экхофф, обладательница двух серебряных олимпийских медалей и одиннадцатикратная чемпионка мира Марте Рёйселанн, трехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд, чемпионка мира Ида Лиен, призеры этапов Кубка мира Каролин Кноттен и Эмили Калкенберг.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.