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Мировой футбол

Шведский "Юргорден" продлил аренду российского голкипера Васютина

Права на футболиста принадлежат петербургскому "Зениту"

ТАСС, 10 января.Российский вратарь Александр Васютин будет выступать на правах аренды за шведский футбольный клуб "Юргорден" до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Васютин стал игроком "Юргордена" 11 февраля 2021 года, права на футболиста принадлежат петербургскому "Зениту". Изначально клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Васютину 26 лет. Он является воспитанником "Зенита", с 2013 по 2018 год футболист не провел за команду из Санкт-Петербурга ни одной встречи. В сезоне-2019/20 Васютин дважды появлялся на поле в составе "Зенита". С 2016 по 2018 год российский вратарь выступал за финский "Лахти", в сезоне-2018/19 - за норвежский "Сарпсборг".

В прошедшем розыгрыше чемпионата Швеции "Юргорден" финишировал на третьей позиции. В следующем сезоне они выступят в квалификации Лиги Конференций. Чемпионат Швеции 2022 года для "Юргордена" стартует 21 февраля матчем против "Браге".

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