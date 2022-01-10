FIS подозревает участников лыжных соревнований в Швеции в мошенничестве с гоночной смазкой

ТАСС, 10 января. Международная федерация лыжного спорта (FIS) подозревает нескольких участников этапа Кубка Скандинавии по лыжным гонкам в использовании запрещенного смазочного материала. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Соревнования прошли в минувшие выходные в шведском Фалуне. Участие в них приняли некоторые именитые спортсмены из Швеции и Норвегии, в том числе бронзовый призер чемпионата мира норвежец Ховард Таугбёль, а также двукратная чемпионка мира шведка Майя Дальквист и ее соотечественница двукратная чемпионка мира Йонна Сундлинг.

По сообщению источника, некоторые спортсмены подозреваются в использовании гоночно-смазочных материалов с запрещенным фторидом С8, который может обеспечить преимущество на лыжне по сравнению с другими фторсодержащими веществами. Так как FIS в течение нескольких лет не нашла метод обнаружения фторсодержащих продуктов в гоночной смазке, каждая национальная федерация подписала доверительное соглашение о том, что продукты с фторидом C8 не будут использоваться.

"Сегодня утром я прочитал электронное письмо от главного судьи соревнований, это был отчет о том, что произошло в Фалуне, и это должно быть обсуждено на самом высоком уровне, - приводит NRK комментарий гоночного директора FIS Пьера Миньери. - В отчете говорится, что были слухи и что эти слухи подтвердились. Некоторые признались, что использовали вещества C8. Но почему и как они это сделали, в отчете не говорится".

"Все национальные федерации подписали письмо и подтвердили, что не будут использовать С8 на соревнованиях под эгидой FIS. Проблема в том, что об использовании таких фторсодержащих продуктов в правилах соревнований ничего не сказано, а значит, формально правила не нарушаются. Но это нечестное поведение, это должно быть передано в совет FIS или в суд FIS, если мы хотим что-то сделать с этой ситуацией", - добавил Миньери.