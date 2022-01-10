Футбольный клуб "Спартак" пригласил португальского нутрициониста

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" пригласил на работу португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Клуб пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии", - сказал Зеленов.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка в 18 матчах.