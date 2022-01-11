КХЛ не сдается перед ковидом. Лига не собирается останавливать чемпионат

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во вторник обсудит с клубами сценарии проведения оставшейся части регулярного чемпионата, а также Кубка Гагарина в непростых условиях, связанных с коронавирусом. Тем не менее лига приняла принципиальное решение не останавливать чемпионат - команды, в которых эпидемиологическая ситуация остается стабильной, продолжат играть, а матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться, а решения о возможности их проведения будут приниматься позднее.

Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменяются почти каждый день. С начала января были отложены 12 игр, причем на данный момент определена новая дата только одного поединка - "Йокерит" (Хельсинки) - "Автомобилист" (Екатеринбург), который пройдет непосредственно перед перерывом на Олимпиаду - 22 января. 10 января в Риге должен был пройти матч местного "Динамо" против "Салавата Юлаева", который перенесен по причине обилия заболевших в уфимской команде.

Также были отменены матчи "Салавата Юлаева" с "Йокеритом" (8 января) и омским "Авангардом" (12 января). 9 января КХЛ из-за случаев заражения коронавирусом вынесла решение об отмене матчей рижского "Динамо" против одноименного клуба из Минска (12 января), магнитогорского "Металлурга" (15 января) и "Автомобилиста" (17 января). Массовые случаи заражения были выявлены и в московском ЦСКА, из-за чего было решено отложить игры с петербургским СКА (9 января) и "Сочи" (11 января). Кроме того, из-за коронавируса в запланированные сроки не были проведены матчи "Автомобилиста" с "Авангардом" (5 января), рижским "Динамо" (7 января) и ярославским "Локомотив" (9 января).

Под угрозой оказалось проведение матча между "Барысом" из Нур-Султана и нижегородским "Торпедо", который запланирован на 11 января. Положительный результат дали тесты шести представителей нижегородской команды. Вполне вероятно, что против клуба из Казахстана сыграет определенное количество хоккеистов клуба Молодежной хоккейной лиги "Чайка".

В понедельник ожидалось, что КХЛ на совещании руководства примет решение о приостановке сезона. Оперативные совещания по вопросам проведения регулярного чемпионата проводятся сейчас каждый день. 10 января было установлено, что будут отменяться игры тех клубов, где есть угроза массового заражения (с решением о возможности проведения поединков позднее). Клубы же со стабильной эпидемиологической ситуацией продолжат проводить игры.

"Интерес к хоккею может упасть"

Известно, что совещание с представителями клубов в режиме видеоконференции начнется днем, а по его итогам президент КХЛ Алексей Морозов пообщается с журналистами.

Несмотря на тяжелую ситуацию, решение лиги продолжить чемпионат видится правильным, что отметили представители СКА и "Металлурга".