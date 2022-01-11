Россиянин Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Australian Open

ТАСС, 11 января. Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над австралийцем Бернардом Томичем в матче первого раунда квалификации Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 24-летнего россиянина. В следующем круге Сафиуллин сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.

Сафиуллин занимает 146-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема он не доходил дальше второго круга. На прошлой неделе сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP.

Основная сетка Australian Open стартует 17 января.