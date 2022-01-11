"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ. Георгиев отразил 36 бросков

ТАСС, 11 января. "Лос-Анджелес" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филлип Дано (21-я минута), Блейк Лизотте (24) и Адриан Кемпе (59), у "Рейнджерс" отличился Мика Зибанежад (52). Обязанности главного тренера клуба из Нью-Йорка исполнял Крис Кноблаух, наставник "Рейнджерс" Жерар Галлан в понедельник был включен в ковид-протокол.

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 36 бросков, его соотечественник и партнер по команде нападающий Артемий Панарин не отличился результативными действиями. Панарин провел первый матч с 1 января, когда он был включен в ковид-протокол. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин находится в нем с 7 января.

"Лос-Анджелес" одержал вторую победу подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 41 очко в 36 играх. "Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона с 50 очками в 37 играх.

В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Сан-Хосе" 14 января, "Лос-Анджелес" в этот же день примет "Питтсбург".