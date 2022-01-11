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Биатлон

Аликин отреагировал на смерть партнера по золотой олимпийской эстафете Алябьева

Анатолий Алябьев умер во вторник в возрасте 70 лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев был порядочным, семейным, добрым, веселым и жизнерадостным человеком. Об этом ТАСС рассказал Владимир Аликин, который вместе с Алябьевым победил в эстафете на Олимпийских играх 1980 года.

Алябьев скончался во вторник, месяц назад ему исполнилось 70 лет.

"Он был человеком с большой буквы: порядочным, семейным, добрым, веселым, жизнерадостным. Он был докой в своем деле, - сказал Аликин. - Мы с ним дружили, часто созванивались, в том числе и месяц назад. С ним было все нормально. Беда, пусть земля ему будет пухом".

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира он завоевал две бронзовые медали.

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