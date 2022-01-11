Футболист Смолов прошел медосмотр в "Динамо"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов во вторник в одной из клиник Москвы прошел углубленный медицинский осмотр перед переходом в столичное "Динамо". Об ТАСС сообщил источник.

"Динамо" вышло из отпуска 10 января. С 12 по 21 января бело-голубые проведут сбор в Дохе. После этого команда проведет еще два сбора в турецком Белеке (с 25 января по 3 февраля, а также с 7 по 18 февраля).

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало о том, что Смолов в зимнее трансферное окно перейдет из "Локомотива" в "Динамо". Контракт 31-летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2021/22. Его нынешний клуб выйдет из отпуска 15 января, в этот же день красно-зеленые пройдут медосмотр.

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за "Локомотив" 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку. В прошлом году нападающий принял участие в шести матчах сборной России, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. В домашней игре против сборной Мальты (2:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре он выводил команду в качестве капитана.

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года. За это время он принял участие в 98 матчах в разных турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 12 результативных передач. Вместе с железнодорожниками он дважды стал обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок России. Во вторник пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что "Локомотив" отзаявил Смолова.

Первым клубом в профессиональной карьере Смолова было "Динамо", в составе которого в период с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский "Фейенорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". С 2015 по 2018 год он играл за "Краснодар", а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".