МОК объяснил правила выхода спортсменов из карантина на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортсмены и участники Олимпиады в Пекине в случае заражения коронавирусом смогут выйти из карантина после двух последовательных отрицательных ПЦР-тестов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

"Меры противодействия коронавирусу для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине были четко определены в плейбуке, - говорится в сообщении. - Каждая неясная ситуация будет рассмотрена группой, состоящей из местных и международных медицинских экспертов высшего уровня, во главе с международным экспертом. Это тот же принцип, который хорошо сработал на Олимпийских играх в Токио".

"Спортсмены и участники Игр, у которых положительный результат теста на COVID-19 и у которых нет симптомов, выйдут из карантина, как только у них будут два последовательных отрицательных результата ПЦР-теста с промежутком между двумя образцами не менее 24 часов и отсутствием других симптомов ковида. Затем они будут включены в систему управления тесными контактами, т. е. будут проходить тестирование два раза в день, но им будет разрешено выполнять свои основные действия, связанные с Играми, не будучи изолированными. Для спортсменов это означает, что они смогут продолжать тренироваться и соревноваться", - отмечается в сообщении.

В МОК подчеркнули, что спортсмены и другие участники Игр могут участвовать в них, даже если они входили в контактную группу с заболевшим коронавирусом. "В таких случаях действует особый режим тесных контактов, включая тестирование два раза в день и специальные условия для поездок и питания. Например, созданы условия для обеспечения качественного питания, спортсмены также смогут в любое время пользоваться поддержкой в области психического здоровья", - сказано в сообщении.