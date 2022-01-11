Человек с большой буквы. Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет. Триумфатор Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в последние годы испытывал проблемы с легкими, перед Новым годом он серьезно заболел, как выяснилось позднее - ковидом, прославленный спортсмен оказался в реанимации, но спасти его не удалось.

Сначала появилась информация, что здоровье Алябьева пошатнула простуда, однако двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев внес уточнение - Алябьев умер от ковида. "Первоначальная информация тоже исходила от меня: когда я с ним разговаривал перед Новым годом, то он сильно кашлял, - сказал Васильев. - Это он объяснил тем, что сильно простудился. Я спросил, не ковид ли у него? Он сказал, что нет. После этого я с ним не разговаривал".

В больницу Алябьев был доставлен вместе с женой, но она переносит болезнь в более легкой форме.

ТАСС связался с партнерами Алябьева по золотой олимпийской эстафете - Александром Тихоновым и Владимиром Аликиным. Новость о смерти друга для них оказалась шоком, они были уверены, что он сможет справиться с недугом.

"Как обухом по голове, - сказал Тихонов. - Я с ним три дня назад разговаривал, он мне сказал: "Иваныч, все в порядке, я поправлюсь и буду у тебя на юбилее 29 января в Минске, не переживай - выпутаюсь". Он был настоящим другом, бойцом, семьянином. О нем можно сказать только самые лучшие слова. Не было ни одного случая, который дал бы сказать, что Толя поступил не так, он был порядочным человеком. Мы дружили с ним до последнего часа".

Аликин о смерти Алябьева узнал от журналистов. "Он был человеком с большой буквы: порядочным, семейным, добрым, веселым, жизнерадостным, - сказал он. - Он был докой в своем деле. Мы с ним дружили, часто созванивались, в том числе и месяц назад. С ним было все нормально. Беда, пусть земля ему будет пухом".

Карьера Алябьева

Алябьев на Играх 1980 года завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также стал бронзовым призером в спринте. На чемпионатах мира он дважды становился третьим в эстафетах (1981, 1982).