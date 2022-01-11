Человек с большой буквы. Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет. Триумфатор Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в последние годы испытывал проблемы с легкими, перед Новым годом он серьезно заболел, как выяснилось позднее - ковидом, прославленный спортсмен оказался в реанимации, но спасти его не удалось.
Сначала появилась информация, что здоровье Алябьева пошатнула простуда, однако двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев внес уточнение - Алябьев умер от ковида. "Первоначальная информация тоже исходила от меня: когда я с ним разговаривал перед Новым годом, то он сильно кашлял, - сказал Васильев. - Это он объяснил тем, что сильно простудился. Я спросил, не ковид ли у него? Он сказал, что нет. После этого я с ним не разговаривал".
В больницу Алябьев был доставлен вместе с женой, но она переносит болезнь в более легкой форме.
ТАСС связался с партнерами Алябьева по золотой олимпийской эстафете - Александром Тихоновым и Владимиром Аликиным. Новость о смерти друга для них оказалась шоком, они были уверены, что он сможет справиться с недугом.
"Как обухом по голове, - сказал Тихонов. - Я с ним три дня назад разговаривал, он мне сказал: "Иваныч, все в порядке, я поправлюсь и буду у тебя на юбилее 29 января в Минске, не переживай - выпутаюсь". Он был настоящим другом, бойцом, семьянином. О нем можно сказать только самые лучшие слова. Не было ни одного случая, который дал бы сказать, что Толя поступил не так, он был порядочным человеком. Мы дружили с ним до последнего часа".
Аликин о смерти Алябьева узнал от журналистов. "Он был человеком с большой буквы: порядочным, семейным, добрым, веселым, жизнерадостным, - сказал он. - Он был докой в своем деле. Мы с ним дружили, часто созванивались, в том числе и месяц назад. С ним было все нормально. Беда, пусть земля ему будет пухом".
Карьера Алябьева
Алябьев на Играх 1980 года завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также стал бронзовым призером в спринте. На чемпионатах мира он дважды становился третьим в эстафетах (1981, 1982).
Родился Алябьев в деревне Данилково Верховажского района Вологодской области. Его школа располагалась в соседней деревне Макарцево, куда он с первого класса ходил пешком, а зимой - на лыжах. После школы он увлекся лыжными гонками, которые и открыли ему дорогу в биатлон. Через несколько лет он вошел в сборную СССР и отобрался на Олимпиаду.
После успешного выступления в Лейк-Плэсиде его результаты пошли на спад - пошатнулось здоровье. Игры 1984 года он был вынужден пропустить по причине воспаления легких. Карьера биатлониста на этом была закончена, к следующей Олимпиаде он уже подходил в статусе тренера. В течение десяти лет им подготовлено 43 мастера спорта, три мастера спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта.
Алябьев - кандидат педагогических наук, профессор, у него более 30 научных работ. Во время спортивной карьеры представлял армейский клуб, дослужился до полковника.