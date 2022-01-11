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Мировой футбол

"Краснодар" отдал футболиста Намли в аренду нидерландской "Спарте" до конца сезона

Полузащитник провел за краснодарский клуб 18 игр, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу

ТАСС, 11 декабря. Датский полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Юнес Намли на правах аренды будет выступать за нидерландскую "Спарту" из Роттердама. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Намли 27 лет, он перешел в российский клуб из нидерландского "Херенвена" в июле 2019 года, с января 2020-го полузащитник на правах аренды выступал за американский "Колорадо".  Всего за "Краснодар" он провел 18 игр в разных турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. За "Колорадо" он сыграл в 30 матчах в разных турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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