"Краснодар" отдал футболиста Намли в аренду нидерландской "Спарте" до конца сезона

ТАСС, 11 декабря. Датский полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Юнес Намли на правах аренды будет выступать за нидерландскую "Спарту" из Роттердама. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Намли 27 лет, он перешел в российский клуб из нидерландского "Херенвена" в июле 2019 года, с января 2020-го полузащитник на правах аренды выступал за американский "Колорадо". Всего за "Краснодар" он провел 18 игр в разных турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. За "Колорадо" он сыграл в 30 матчах в разных турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.