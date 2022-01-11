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КХЛ

Клуб КХЛ "Спартак" расторг контракт с помощником главного тренера Потайчуком

Андрей Потайчук вошел в тренерский штаб команды в июне 2021 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" и помощник главного тренера команды Андрей Потайчук договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Потайчук вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне 2021 года после назначения главным тренером Бориса Миронова. Ранее Потайчук работал в столичном клубе в 2010-2011 годах, когда был помощником чешского специалиста Милоша Ржиги, а также в сезоне-2017/18 в качестве ассистента Вадима Епанчинцева.

"Спартак" набрал 56 очков в 48 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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